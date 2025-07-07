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07.07.2025  21:34   Дмитро Колонєй

Драники з кабачків з м'ясом: хрусткий обід із літнім характером

Смачна і ситна страва, яка припаде до смаку всій родині.

 
Як пише РЕДПОСТ, драники не втрачають популярності ні взимку, ні влітку. А якщо замінити частину картоплі на свіжі кабачки, додати трохи соковитого м'ясного фаршу та ароматної зелені — вийде ситне, але легке частування із золотистою скоринкою та неймовірним смаком.
 

Драники з кабачків з м'ясом

 

Продукти:

  • Кабачки: 500 г
  • М'ясний фарш: 300 г
  • Зелень (будь-яка на смак): 4 гілочки
  • Цибулина: 1 шт.
  • Борошно: 3 ст. л.
  • Яйце: 1 шт.
  • Спеції: на смак (сіль, чорний перець, улюблені трави)

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Покроковий рецепт приготування:

  1. Натерти кабачки на великій тертці.
  2. Злегка відіжати їх від зайвого соку, щоб тісто не розпливалося.
  3. Очистити та дрібно нарізати цибулину.
  4. Порубати зелень.
  5. У глибокій мисці змішати кабачки, цибулю, фарш, рубану зелень і яйце.
  6. Додай сіль, перець та борошно.
  7. Ретельно перемішати до однорідної маси.
  8. Розігріти сковороду.
  9. Викласти тісто столовою ложкою, формуючи драники.
  10. Обсмажити на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку до рум'яної скоринки.
  11. Викласти готові драники на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію.
  12. Подавати зі сметаною, йогуртовим соусом чи свіжими овочами.
 
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Тэги:  рецепт, кабюачик, драники, м'ясо, овочі, цибуля, борошно, яйця, зелень
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