Драники з кабачків з м'ясом: хрусткий обід із літнім характером

Можливі раптові емоції, захоплення та зміни планів, тож намагайтеся уникати конфліктних тем у спілкуванні. Краще обмежитись щирими компліментами, які будуть мати чарівний ефект.

Незважаючи на похмурий досвітній час, у Харкові з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною. Без опадів.