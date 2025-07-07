07.07.2025 21:34 Дмитро Колонєй
Драники з кабачків з м'ясом: хрусткий обід із літнім характером
Смачна і ситна страва, яка припаде до смаку всій родині.
Як пише РЕДПОСТ
, драники не втрачають популярності ні взимку, ні влітку. А якщо замінити частину картоплі на свіжі кабачки, додати трохи соковитого м'ясного фаршу та ароматної зелені — вийде ситне, але легке частування із золотистою скоринкою та неймовірним смаком.
Драники з кабачків з м'ясом
Продукти:
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Кабачки: 500 г
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М'ясний фарш: 300 г
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Зелень (будь-яка на смак): 4 гілочки
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Цибулина: 1 шт.
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Борошно: 3 ст. л.
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Яйце: 1 шт.
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Спеції: на смак (сіль, чорний перець, улюблені трави)
Покроковий рецепт приготування:
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Натерти кабачки на великій тертці.
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Злегка відіжати їх від зайвого соку, щоб тісто не розпливалося.
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Очистити та дрібно нарізати цибулину.
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Порубати зелень.
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У глибокій мисці змішати кабачки, цибулю, фарш, рубану зелень і яйце.
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Додай сіль, перець та борошно.
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Ретельно перемішати до однорідної маси.
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Розігріти сковороду.
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Викласти тісто столовою ложкою, формуючи драники.
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Обсмажити на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку до рум'яної скоринки.
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Викласти готові драники на паперовий рушник, щоб забрати зайву олію.
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Подавати зі сметаною, йогуртовим соусом чи свіжими овочами.
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