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15.11.2024  21:43   Дмитро Колонєй

Тушкована капуста з м'ясом та яблуками

Незвичайний рецепт, який може здивувати як близьких, так і гостей.

Як приготувати тушковану капусту з м'ясом та яблуками
 
Як пише РЕДПОСТ, коли вдома залежався качан капусти або квашена кауста, варто згадати про страву, на авторство якої претендують поляки та баварські німці – тушковану капусту. До того ж, тушкована капуста з м'ясом – ще й цілком самодостатня страва, якій не потрібні жодні доповнення. 
 

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Тушкована капуста з м'ясом та яблуками

 

Продукти: 

 
  • 2 яблука, 
  • 500 г м'яса, 
  • 500 г капусти, 
  • 1 морква, 
  • 1 цибулина, 
  • спеції.
 

Покроковий рецепт приготування: 

 
  1. Нарізати м'ясо.
  2. Нашаткувати цибулю.
  3. Натерти моркву.
  4. Нарізати кубиками яблука.
  5. Злегка обсмажити до м'якості. 
  6. Додати до м'яса цибулю та моркву.
  7. Продовжити обсмажувати. 
  8. Додати кубики яблука та спеції
  9. Перемішати.
  10. Через пару хвилин викласти нашатковану капусту. 
  11. Продовжити тушкуваи під кришкою на маленькому вогні до готовності – близько півгодини.

 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати банановий торт без випічки.

 
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Тэги:  рецепт, яблука, м'ясо, капуста, морква, цибуля
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