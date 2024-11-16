16.11.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 листопада

У Харкові 16 листопада хмурий ранок поступово зміниться ясним днем, а ввечері буде безхмарно. Опадів не очікується. Це сприятлива погода для прогулянок та активностей на свіжому повітрі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 листопада очікується Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря: вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0 – 5° тепла.

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Народні прикмети

Цього дня радять робити покупки. Вважається, що всі обновки довго прослужать. Синиці та галки літають по двору – до снігопаду. Небо затягло хмарами – до потепління. Хмари пливуть проти вітру – до снігопаду.

Якщо йде дощ, то протягом тижня потеплішає, а до лютого погода буде сирою та вологою. Якщо сніг накрив землю, то весна прийде пізно.

Сніг цього дня обіцяє сильні хуртовини найближчим часом. Якщо стоїть вітряна погода, то зима буде сніжною та холодною. Пішов дощ — холодний сезон буде м’яким.

сніг цього дня обіцяє сильні хуртовини найближчим часом;

якщо стоїть вітряна погода, то зима буде сніжною та холодною;

пішов дощ — холодний сезон буде м’яким.

якщо мороз, то зима суворою буде;

хмари низько по небу пливуть – до холоднечі;

чим тепліше погода, тим холодніше зима буде;

сніг, який випав в цей день, може пролежати до весни.