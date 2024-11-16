Прогноз погоди у Харкові на 16 листопада

У Харкові 16 листопада хмурий ранок поступово зміниться ясним днем, а ввечері буде безхмарно. Опадів не очікується. Це сприятлива погода для прогулянок та активностей на свіжому повітрі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
16 листопада очікується Хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря: вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0 – 5° тепла.
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Цього дня радять робити покупки. Вважається, що всі обновки довго прослужать. Синиці та галки літають по двору – до снігопаду. Небо затягло хмарами – до потепління. Хмари пливуть проти вітру – до снігопаду.
Якщо йде дощ, то протягом тижня потеплішає, а до лютого погода буде сирою та вологою. Якщо сніг накрив землю, то весна прийде пізно.
Сніг цього дня обіцяє сильні хуртовини найближчим часом. Якщо стоїть вітряна погода, то зима буде сніжною та холодною. Пішов дощ — холодний сезон буде м’яким.
Зірки радять уникати великих справ і натомість присвятити день відпочинку. Це допоможе зберегти енергію для більш ефективної роботи завтра.
У Харкові 17 листопада хмари, що з'являться вранці, протримаються до вечора, але до того часу вони мають розсіюватися. Опадів не очікується, тож день обіцяє бути сухим і досить ясним наприкінці.
16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку, а привід для цього народився у Харкові.
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