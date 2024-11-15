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15.11.2024  21:00   Дмитро Колонєй

Віце-чемпіоном світу став харківський шашист

Харківський спортсмен успішо виступив у Китаї.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 14 листопада 2024 року у Китаї відбувся чемпіонат світу з шашок в блискавичній грі, друге місце на якому посів гросмейстер з Харківської області Юрій Анікєєв.
 
У дев'яти турах харків'янин  набрав 13 очок. Стільки ж було і у Олександра Шварцмана з Ізраїлю, але за додатковими показниками Юрій Анікєєв уступив "золото" супернику.
 
У змаганнях серед жінок у кроці від нагороди опинилася харків'янка Юлія Макаренкова. Набравши 11 очок, вона на одне відстала від бронзової призерки полячки Марти Баньковській. Чемпіонкою світу в бліці стала Наталія Садовська з Польщі.
 
Нагадаємо, що Юрій Анікєєв є діючим чемпіоном світу з шашок-100 в класичній грі. З 19 по 30 грудня відбудеться матч за звання чемпіона світу 2024 року. В 12 партіях суперником українця буде Ян Грунендейк з Нідерландів. Якщо переможця не буде виявлено, то 31 грудня відбудеться тай-брейк. Серед жінок свій титул чемпіонки світу буде відстоювати українка Вікторія Мотрічко
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у збірна України з кікбоксингу WAKO зробила історичний крок, здобувши перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи.
 

 

Тэги:  спорт, перемога, харків, шахи
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