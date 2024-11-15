15.11.2024 21:00 Дмитро Колонєй

Віце-чемпіоном світу став харківський шашист

Харківський спортсмен успішо виступив у Китаї.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 14 листопада 2024 року у Китаї відбувся чемпіонат світу з шашок в блискавичній грі, друге місце на якому посів гросмейстер з Харківської області Юрій Анікєєв.

У дев'яти турах харків'янин набрав 13 очок. Стільки ж було і у Олександра Шварцмана з Ізраїлю, але за додатковими показниками Юрій Анікєєв уступив "золото" супернику.

У змаганнях серед жінок у кроці від нагороди опинилася харків'янка Юлія Макаренкова. Набравши 11 очок, вона на одне відстала від бронзової призерки полячки Марти Баньковській. Чемпіонкою світу в бліці стала Наталія Садовська з Польщі.

Нагадаємо, що Юрій Анікєєв є діючим чемпіоном світу з шашок-100 в класичній грі. З 19 по 30 грудня відбудеться матч за звання чемпіона світу 2024 року. В 12 партіях суперником українця буде Ян Грунендейк з Нідерландів. Якщо переможця не буде виявлено, то 31 грудня відбудеться тай-брейк. Серед жінок свій титул чемпіонки світу буде відстоювати українка Вікторія Мотрічко