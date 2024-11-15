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15.11.2024  20:12   Дмитро Колонєй

Комунальному підприємству Харкова потрібні фахівці

КП «Харківблагоустрій» запрошує на роботу.

Запрошує на роботу КП «Харківблагоустрій». Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, КП «Харківблагоустрій» потребує спеціалістів.
 

Підприємство має вакансії:

  • тракториста;
  • робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями;
  • майстрів у Слобідський і Холодногірський райони. 
 
Подробиці - за тел.: (066) 800-20-28 або за адресою: вул. Шатилівська, 4.
 

Підприємство шукає також:

  • слюсаря-ремонтника автотранспортної техніки,
  • токаря та
  • електрогазозварника.
 
Щодо працевлаштування на ці посади звертатися за тел.:  (050) 303-32-87.
 
Працівникам підприємства пропонується стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Також КП працевлаштовує людей з інвалідністю другої та третьої груп.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова опрацювали більше 6 тисяч звернень містян.
 
Тэги:  вакансії, комунальники, харків
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