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15.11.2024  15:31   

Комунальники Харкова опрацювали більше 6 тисяч звернень містян

Які роботи виконали фахівці харківського підпиємства розповіли КСП «Інженерні мережі».

Опрацьовують більше тисячі звернень містян щодня харківські комунальники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, за минулий тиждень бригади підприєства виконали низку робіт:
 
  • закрили 64 вікна в будинках.
  • відремонтували 105 домофонів, 43 прилади обліку електроенергії,
  • виконали сім заявок щодо відновлення послуг телебачення та інтернету. 
  • за тиждень комунальники опрацювали понад 6,6 тис. звернень харків’ян.
Опрацьовують більше тисячі звернень містян щодня харківські комунальники: Новини Харкова
 
Опрацьовують більше тисячі звернень містян щодня харківські комунальники: Новини Харкова
 
Опрацьовують більше тисячі звернень містян щодня харківські комунальники: Новини Харкова
 
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Тэги:  ремонт, будинки, харків
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