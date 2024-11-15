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15.11.2024  15:00   

Доцент-зрадник, який працював на російське гру і коригував удари по Харкову отримав 15 років тюрми

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який діяв у Харкові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, він шпигував за Силами оборони та коригував ракетно-бомбові удари рф по місту.
 
Як встановило розслідування, зловмисником є 50-річний доцент місцевого університету, якого окупанти дистанційно завербували після початку повномасштабної війни.
 
Основним його завданням була фіксація наслідків ворожих «прильотів» для підготовки нових та коригування повторних атак рашистів по обласному центру.
 
Також зрадник відслідковував маршрути переміщення українських військ та локації складів з боєприпасами ЗСУ.
 
Отримані розвіддані він месенджером передавав своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень та відміток потенційних «цілей» на гугл-картах.
 
 
Контррозвідка СБУ затримала агента наприкінці 2023 року у його власному помешканні в Харкові.
 
На підставі зібраних Службою безпеки доказів зловмисника визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
 
За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ затримала агента фсб, що коригував удари по позиціях ЗСУ у Куп’янську.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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