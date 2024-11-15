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15.11.2024  14:45   Віталій Хіневич

Зловмисник у Харкові під приводом термінового дзвінка взяв телефон у жінки та зник

На залізничній станції зловмисник попросив у жінки мобільний телефон, щоб подзвонити. Коли чоловік взяв телефон, він втік.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В жовтні до відділу поліції звернулась мешканка Основ`янського району. Вона повідомила, що на залізничній станції до неї підійшов незнайомець, попросив мобільний телефон для термінового дзвінка, після чого втік. 
 
Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 40-річний раніше судимий за аналогічний злочин чоловік. Своїми діями зловмисник спричинив заявниці матеріальну шкоду на суму близько 5000 гривень.
 
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
 
Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
 
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Тэги:  події, харків
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