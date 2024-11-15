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15.11.2024  14:30   Віталій Хіневич

У Харкові 25-річна жінка збувала наркотики: вартість вилучених речовин на нелегальному ринку складає понад 1 мільйон гривень

Зловмисниця збувала психотропні речовини PVP, амфетамін, МДМА (екстазі), LSD через «закладки». Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить близько 1 мільйона 250 тисяч гривень.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Поліція попередньо встановила, що 25-річна жінка «працювала» на інтернет-крамницю утримувачем складу та розкладала наркотики по «закладках». 
 
13 листопада співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчим ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова провели санкціонований обшук за місцем мешкання 25-річної фігурантки.
 
 
В ході обшуку було виявлено близько 1 кілограма психотропної речовини PVP, 90 розфасованих згортків з PVP, 137 пігулок МDMA (екстазі), 151 марка LSD, близько 15 грамів амфетаміну та інші докази злочинної діяльності.
 
 
Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. 
 
 
Зловмисницю затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину.
 
 
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Тэги:  події, харків
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