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15.11.2024  13:45   Віталій Хіневич

Комунальне підприємство Харкова запрошує на роботу

Підприємству необхідні трактористи, робітники з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями, а також доступні інші вакансії.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Підприємство має вакансії:
 
  • тракториста;
  • робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями;
  • майстрів у Слобідський і Холодногірський райони. 
Подробиці - за тел.: (066) 800-20-28 або за адресою: вул. Шатилівська, 4.
 
Крім того, підприємство шукає слюсаря-ремонтника автотранспортної техніки, токаря та електрогазозварника. Щодо працевлаштування на ці посади звертатися за тел.:  (050) 303-32-87.
 
«Працівникам підприємства пропонується стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Також КП працевлаштовує людей з інвалідністю другої та третьої груп»,- йдеться у повідомленні.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що станом за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2379 вакансій.
 
Тэги:  робота, харків
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