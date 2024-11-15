15.11.2024 13:45 Віталій Хіневич

Комунальне підприємство Харкова запрошує на роботу

Підприємству необхідні трактористи, робітники з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями, а також доступні інші вакансії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Підприємство має вакансії:

тракториста;

робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями;

майстрів у Слобідський і Холодногірський райони.

Подробиці - за тел.: (066) 800-20-28 або за адресою: вул. Шатилівська, 4.

Крім того, підприємство шукає слюсаря-ремонтника автотранспортної техніки, токаря та електрогазозварника. Щодо працевлаштування на ці посади звертатися за тел.: (050) 303-32-87.

«Працівникам підприємства пропонується стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Також КП працевлаштовує людей з інвалідністю другої та третьої груп»,- йдеться у повідомленні.

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