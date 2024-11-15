15.11.2024 13:20 Віталій Хіневич

У Шевченківському районі Харкова змінюють водовід

Бригади комплексу «Харківводопостачання» перекладають 450 метрів технічно зношеної ділянки водоводу діаметром 600 мм на вулиці Космонавтів, що забезпечує водою мешканців Шевченківського району.



У Шевченківському районі Харкова змінюють водовід



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Як зазначив заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Микола Завада, перекладка комплексна, адже територія, де розташований трубопровід, зазнала обстрілу, в тому числі, постраждали і наші мережі та обладнання.

«Руйнування на водоводі значні, тому заміну, в основному, ведемо відкритим способом. Метод санації, застосовуємо лише на ділянці під жвавою автотрасою. Закінчено підготовчі роботи, продовжуємо земляні та налагоджувальні з паяння труб та влаштування котлованів. Залишилось укласти 100 метрів трубопроводу. Вже традиційно замінюємо аварійну ділянку мереж сучасними та надійними в експлуатації матеріалами. Весь обсяг заходів, у тому числі благоустрій території, плануємо завершити до кінця місяця. На період виведення даного водоводу з експлуатації абоненти отримують воду резервними лініями, відсутність послуги буде лише на короткий період перепідключення мереж», - зазначив Микола Завада.

За його словами, реконструкцію гілки водоводу проводять майстри ділянки з перекладання та санації водопровідних мереж. Бригади забезпечені всією необхідною спецтехнікою, обладнанням та матеріалами для своєчасного виконання цього виробничого завдання.

«Під час відновлення та ревізії здійснимо монтаж оглядових колодязів, заміну перекриттів та інших основних комплектуючих водопровідної мережі. Після виконання робіт будуть проведені гідравлічні випробування, промивання та санітарна обробка водоводу. Надалі – покращиться якість води, що подається до будинків харків'ян, і скоротиться аварійність та пориви на водоводах у цьому районі», – наголосив Микола Завада.

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