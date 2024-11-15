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15.11.2024  12:50   Віталій Хіневич

Шляховики продовжують боротися із негодою у Харківській області

Безперебійний рух автомобільними дорогами в області забезпечено, ускладнень руху немає.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Напередодні вдень майже по всій області потроху сніжило, а під вечір в південно-східній частині області почалися вже більш інтенсивні опади у вигляді мокрого снігу, що вщухли приблизно опівночі. 
 
«Температура була близько нуля. Аби не допустити ускладнень руху, підрядні організації Служби відновлення весь цей час контролювали ситуацію. На маршрути вийшли:
  • КДМ в роботі – 23 одиниці, в чергуванні – 4;
  • навантажувачів в роботі – 11, в чергуванні – 6.
 Було використано  271,2 т піщано-соляної суміші та очищено 556 км доріг», - розповіли шляховики.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, якою буде погода у Харківській області найближчими днями.
 
Тэги:  дороги, харків
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