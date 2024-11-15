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15.11.2024  12:25   Віталій Хіневич

Якою буде погода у Харківській області найближчими днями

Синоптики прогнозують опади, місцями ожеледиця та мороз.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
16 листопада буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликі опади (сніг, мокрий сніг). Вдень без істотних опадів.
 
Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.    
 
Температура повітря: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1 - 6° тепла.
 
17 листопада прогнозується мінлива хмарність. Без опадів.
 
Температура повітря: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3 - 8° тепла.
 
18 листопада: Мінлива хмарність. Без опадів.
 
Температура повітря: вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3 - 8° тепла.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що який радіаційний фон в Харкові та області на 15 листопада.
 
Тэги:  погода, харків
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