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15.11.2024  11:55   

Правоохоронці продовжують евакуювати людей із Куп'янського району

Правоохоронці продовжують щоденно на службових автівках вивозити громадян до більш безпечних місць.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
14 листопада поліцейські сектору превенції Куп'янського РВП спільно з працівниками полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області евакуювали 8 чоловіків, 10 жінок та одну дитину з Купʼянської міської та Курилівської територіальної громад.
 
Поліція закликає не наражатися на небезпеку та виїжджати з прифронтових населених пунктів.
 
«Якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам з боку військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції»,- йдеться у повідомленні.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники Харківщини здійснинили 22 оперативних виїзди.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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