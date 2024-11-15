15.11.2024 08:05 Віталій Хіневич

Протягом доби рятувальники Харківщини здійснинили 22 оперативних виїзди

За добу на Харківщині зафіксовано 1 пожежу спричинену ворожим обстрілом в Богодухівському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Близько 16:00 ворожі війська вдали по селу Стогнії Богодухівського району. Внаслідок влучання горіла господарча споруда на площі 6 м кв. Ліквідовано пожежу о 17:00. Постраждалих немає.

О 09:18 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку у селищі Пісочин Харківського району.

До місця події були направлені підрозділи ДСНС та місцевої пожежної команди селища Пісочин. Площа пожежі 150 м кв. Під час гасіння пожежі було виявлено тіла 5 загиблих осіб: чоловіка та 4 дітей. Одну дитину було врятовано. О 10:05 пожежу локалізовано, о 12:05 ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 86 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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