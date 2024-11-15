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15.11.2024  08:30   Віталій Хіневич

На деяких вулицях Мерефи тимчасово не буде газопостачання

Тимчасово призупиняється розподіл газу на частині вулиць Мерефи.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківська філія «Газмережі».
 
На час проведення ремонтних робіт тимчасово призупиняється розподіл газу на наступних вулицях міста Мерефа Харківського району:
 
  • пров. Артемівському
  • проїзду Артемівському
  • вул. Вокзальній буд. №90-А кв.1, 2, 94-А
  • вул. Заводській
  • пров. Заводському
  • вул. Меліоративній
  • пров. Меліоративному
  • пров. Переїздному
  • пров. Склодувів
  • вул. Слов’янській
  • пров. Слов’янському
Відключення газу відбудеться 21.11.2024 р. о 09-00 год. 
 
Відновлення газопостачання планується розпочати 21.11.2024 р. з 14.00 год.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова розповіли, як усувають аварії на водоводах у Немишлянському районі.
 
Тэги:  жкг, харків
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