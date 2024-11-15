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15.11.2024  08:50   Віталій Хіневич

Харківщина на ранок 15 листопада. Оперативна інформація від ХОВА

Через ворожий обстріл в області горіла господарська споруда.


Харківщина на ранок 15 листопада. Оперативна інформація від ХОВА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
16:04 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Стогнії, за межами н/п. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.
 
На Харківському напрямку відбулося чотири ворожих атаки в районі населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.
 
На Куп’янському напрямку, за добу окупанти здійснили 11 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого Гаю, Загризового, Кругляківки, Першотравневого та Лозової.
 
За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 62 людини.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники Харківщини здійснинили 22 оперативних виїзди.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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