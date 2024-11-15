15.11.2024 11:30 Віталій Хіневич
Частина Київського району Харкова буде без електропостачання через ремонтні роботи
Енергетики проводитимуть невідкладні ремонтні роботи на високовольтних лініях.
АТ "Харківобленерго"зазначає, що для безпечного виконання невідкладних ремонтних робіт на високовольтних лініях електропередачі у неділю, 17 листопада, з 6:00 до 17:00 частково буде знеструмлено Київський район Харкова.
Зокрема, електропостачання тимчасово буде припинено за адресами:
Лісопарківська вул.; Рудика вул.; Старошишківська вул.; Старошишківський в-д; Шишківська вул.; 2-й Лісопарківський пров.
Гірський в-д; Творчий в-д, Кітляров в-д, Піщаний в-д, Спартанський в-д, Абрикосова вул., Академіка Проскури вул., Астрономічна вул., Генерала Удовиченка вул., Гризодубова вул., Запорожців вул., Квітуча вул., Максима Рильського вул., Копиленка вул., Куліша вул., Кролевецька вул.
Академіка Проскури вул.; Астрономічна вул.; Жуковського пр.; Інженерна вул.; Кільцева вул.; Колгоспний в-д; Наукова вул.; Поздовжня вул.; Радгоспна вул.; Радгоспний пров.; Садовий бульв.; Трудова вул.; Трудовий пров.; Фестивальна вул.; Фестивальний пров.; Фізкультурна вул.; Фізкультурний в-д; Фізкультурний пров.; 1-й Прудний пров.; 2-й Кільцевий пров.; 2-й Прудний пров.
Хотинська вул.; Велика Данилівська вул.; Англійський пров.; Британська вул.; Герасимівська вул.; Курська вул.; Лазьківка-Лужок вул.; Бортницька вул.; Луганська вул.; Митрофанівська вул.; Новоолександрівська вул.; Пономаренківський пров.; Пономарівська вул.; Сагайдачного вул.; Максима Рильського вул.; Сніжківська вул.; Стрілківка вул.; Шевченка вул.; 1-й Лазьківський в-д; Бристольський в-д; 2-й Лазьківський в-д; 3-й Вологодський в-д; 3-й Лазьківський в-д
Академіка Проскури вул.; Астрономічна вул.; Тренерська вул.; Хозарський пров.; Електроінструментальний пров.; Жуковського пр.; Зоряна вул.; Кільцева вул.; Лісопарківська вул.; Олешківська вул.; Підйомна вул.; Поздовжня вул.; Тітова вул.; Трудова вул.; 1 Кільцева вул.
Надії Суровцевої вул.; Британська вул.; Дворічна вул.; Кольцовська вул.; Карякін Сад вул.; Металургічна вул.; Бахмутська вул.; Ростовська вул.; Сагайдачного вул.; Тахіатаська вул.; Червоний в-д; Шевченка вул.
26 квітня вул., Правіка вул., Прип'ятська вул., Волошкова вул.
Вільного Козацтва пров.; Аральська вул.; Басейна вул.; Бочаровський в-д; Гризодубова вул.; Дружби вул.; Дубініна пров.; Зарічна вул.; Зоряний пров.; Квіткова вул.; Квітуча в-д; Квітуча вул.; Середівська вул.; Колосиста вул.; Котляри пров.; Крамська вул.; Січових Стрільців вул.; Лугова вул.; Порічковий в-д; Порічкова вул.; Наукова вул.; Окружна вул.; Відрадна вул.; Генерала Удовиченка вул.; Піщаний в-д; Рибальська вул.; Рiздвяний в-д; Прохолодний пров.; Різдвяна вул.; Річкова вул.; Саперний пров.; Сонячна вул.; Спаська вул.; Тиха вул.; Циркунівська вул.; 2-й Басейний пров.; 2-й Котляри пров.; 2-й Піщаний в-д.
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