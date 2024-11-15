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15.11.2024  10:15   

Енергетики представили графіки відключень світла у Харківській області

Графік погодинних відключень світла діє у період із 16 по 22 листопада.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Зазначається, що наразі ситуація в Об'єднаній енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік погодинних відключень (ГПВ).
 
«У разі необхідності ГПВ може бути уведений за розпорядженням НЕК "Укренерго",- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на деяких вулицях Мерефи тимчасово не буде газопостачання.
 
Тэги:  жкг, харків
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