15.11.2024 09:40

Чекав на захоплення Харкова збройними силами рф: судитимуть шанувальника окупантів

За даними слідства, мешканець Харкова, маючи антиукраїнські погляди, у Телеграм-чатах поширював коментарі, де підтримував дії держави-агресорки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зокрема після чергового обстрілу збройними силами рф міста 37-річний чоловік опублікував пост, де радів «удару по укронацистам». Також шанувальник «руського миру» стверджував, що харків’яни нібито чекають так званого «визволення».

Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи.

На суд шанувальник «руського миру» очікує, перебуваючи під вартою. Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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