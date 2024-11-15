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15.11.2024  09:40   

Чекав на захоплення Харкова збройними силами рф: судитимуть шанувальника окупантів

За даними слідства, мешканець Харкова, маючи антиукраїнські погляди, у Телеграм-чатах поширював коментарі, де підтримував дії держави-агресорки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Зокрема після чергового обстрілу збройними силами рф міста 37-річний чоловік опублікував пост, де радів «удару по укронацистам». Також шанувальник «руського миру» стверджував, що харків’яни нібито чекають так званого «визволення».
 
Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи.
 
На суд шанувальник «руського миру» очікує, перебуваючи під вартою. Обвинуваченому загрожує до п’яти років позбавлення волі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що повідомлено про підозру у колабораційній діяльності жительці Куп'янщини.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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