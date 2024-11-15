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15.11.2024  11:00   Віталій Хіневич

У Харкові викрили схему реалізації контрафактної тютюнової продукції

За даними слідства, 44-річний мешканець Харкова та 42-річна жителька м. Дергачі створили «бізнес».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
На території двох приватних домоволодінь у Харкові вони облаштували склади, де нелегально зберігали тютюнові вироби без марок акцизного податку. 
 
Ділки продавали «товар» через Телеграм-канал. Контрафакт збували оптом та у роздріб.
 
 
Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 43,5 тисяч пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку, два мішки тютюну, чорнові записи, мобільні телефони, грошові кошти тощо.
 
 
Загальна сума вилучених контрафактних товарів складає понад 3,2 млн гривень.
 
 
За результатами проведених судових експертиз та інших слідчих (розшукових) дій буде вирішено питання щодо повідомлення причетним особам про підозру.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканець Харкова, маючи антиукраїнські погляди, у Телеграм-чатах поширював коментарі, де підтримував дії держави-агресорки.
 
Тэги:  події, харків
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