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15.11.2024  16:00   Дмитро Колонєй

Студенти Харкова хочуть і вміють брати на себе відповідальність за майбутнє - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з молоддю.


Студенти Харкова хочуть і вміють брати на себе відповідальність за майбутнє - Ігор Терехов
"Сьогодні головний виклик для Харкова — зберегти те, що формувало його обличчя протягом багатьох століть і робить унікальним зараз — університети, студентів, науку", - зазначив мер Харкова Ігор Терехов, коментуючи подію, передає РЕДПОСТ.
 
Очільник міста підкреслив, шо зустріч зі студентами вкотре підтвердила, що молодь не чекає на сприятливі умови чи чужу допомогу, вже діє. Навчання, волонтерство, запуск стартапів, громадських і бізнес-проєктів, організація заходів — усе це доводить, що вони хочуть і вміють брати на себе відповідальність за майбутнє.
 
"Через війну кількість молоді в Харкові зменшилася. Але ті, хто залишився, стали ще сильнішими. Вони доводять, що навіть у найскладніших обставинах можна бути корисними та успішними, якщо цього прагнеш. 
 
Хочуть і вміють брати на себе відповідальність за майбутнє харківські студенти - Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Хочуть і вміють брати на себе відповідальність за майбутнє харківські студенти - Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Хочуть і вміють брати на себе відповідальність за майбутнє харківські студенти - Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Нинішня ситуація нагадує післявоєнну історію великих європейських міст. Наприклад, у Варшаві та Берліні саме молодь бралася за відновлення зруйнованих війною громад. Вони не лише будували нові будівлі — вони створювали нову культуру, нові сенси. Харків сьогодні стикається з аналогічним викликом, і я бачу, що наші студенти готові його прийняти. 
 
Хочуть і вміють брати на себе відповідальність за майбутнє харківські студенти - Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Хочуть і вміють брати на себе відповідальність за майбутнє харківські студенти - Ігор Терехов: Новини Харкова
 
І я впевнений, що з такими людьми Харків не лише відродиться, а й стане містом, яким захоплюватиметься весь світ!", - підсумував Ігор Терехов
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові встановлені грошові норми харчування школярів міста.
 
Тэги:  ігор терехов, студенти, харків, молодь
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