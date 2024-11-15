15.11.2024 16:00 Дмитро Колонєй
Студенти Харкова хочуть і вміють брати на себе відповідальність за майбутнє - Ігор Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з молоддю.
Студенти Харкова хочуть і вміють брати на себе відповідальність за майбутнє - Ігор Терехов
"Сьогодні головний виклик для Харкова — зберегти те, що формувало його обличчя протягом багатьох століть і робить унікальним зараз — університети, студентів, науку", - зазначив
мер Харкова Ігор Терехов, коментуючи подію, передає РЕДПОСТ
.
Очільник міста підкреслив, шо зустріч зі студентами вкотре підтвердила, що молодь не чекає на сприятливі умови чи чужу допомогу, вже діє. Навчання, волонтерство, запуск стартапів, громадських і бізнес-проєктів, організація заходів — усе це доводить, що вони хочуть і вміють брати на себе відповідальність за майбутнє.
"Через війну кількість молоді в Харкові зменшилася. Але ті, хто залишився, стали ще сильнішими. Вони доводять, що навіть у найскладніших обставинах можна бути корисними та успішними, якщо цього прагнеш.
Нинішня ситуація нагадує післявоєнну історію великих європейських міст. Наприклад, у Варшаві та Берліні саме молодь бралася за відновлення зруйнованих війною громад. Вони не лише будували нові будівлі — вони створювали нову культуру, нові сенси. Харків сьогодні стикається з аналогічним викликом, і я бачу, що наші студенти готові його прийняти.
І я впевнений, що з такими людьми Харків не лише відродиться, а й стане містом, яким захоплюватиметься весь світ!", - підсумував Ігор Терехов
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харкові встановлені
грошові норми харчування школярів міста.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости