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14.11.2024  14:27   

У Харкові затвердили грошові норми харчування для школярів

Норми стосуються дітей, які перебувають під тимчасовим соціальним захистом у Харкові.

Затвердили грошові норми харчування для школярів у Харкові: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, виконком Харківської міськради затвердив грошові норми харчування на базі учбових закладів для школярів, учнів пільгових категорій закладів професійної (професійно-технічної) освіти та громадян, які перебувають під тимчасовим соціальним захистом, які діятимуть  з 1 січня 2025 року:
 
  • для учнів закладів загальної середньої освіти, які навчаються за очною/змішаною формою навчання, - 50 грн/день;
  • для учнів пільгових категорій закладів професійної (професійно-технічної) освіти - 60 грн/день;
  • для громадян, які перебувають під тимчасовим соціальним захистом, - 50 грн/день.

 

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Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав, що у Харкові планують будівництво ще трьох підземних шкіл.

 

Тэги:  діти, школа, харків
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