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15.11.2024  16:38   Дмитро Колонєй

У передмісті Харкова чоловік шпигував на користь окупантів

Під Харковом чекає на суд чоловік, який працював на російські спецслужби.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 24-річний мешканець одного із сіл Чугуївського району співпрацював з ворогом:
  • в червні 2024 року через месенджер «Telegram» з власної ініціативи налагодив зв’язок з представником ФСБ РФ.
  • діючи з ідеологічних мотивів, чоловік вишукував та передавав співробітнику ворожої спецслужби місця зосередження українських захисників та військової техніки на території району. Інформацію надсилав у вигляді скріншотів мап місцевості з позначками.
  • передані обвинуваченим, ворог використовував для планування і завдання прицільних ударів.
  • написав відповідну розписку, у якій підтверджував готовність до співпраці.
 
Правоохоронці викрили чоловіка. У ході обшуку у нього вилучено телефон з доказами протиправної діяльності.
 
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На суд ворожий посіпака очікує, перебуваючи під вартою. Чоловіка судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про доцента харківського вишу, який шпигував за Силами оборони та коригував ракетно-бомбові удари окупантів по місту.
 

 

Тэги:  колаборант, харьков, харків
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