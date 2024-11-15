15.11.2024 17:00 Дмитро Колонєй

У таких центрах молодь може отримувати знання, й безпосередньо взаємодіяти з правниками - Ігор Терехов (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь у відкритті науково-практичного центру для студентів у Другому апеляційному адміністративному суді.



У таких центрах молодь може отримувати знання, й безпосередньо взаємодіяти з правниками - Ігор Терехов (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ , відкрита спільними зусиллями Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Другого апеляційного адміністративного суду установа інтегрує теоретичні знаня з практичним досвідом у галузі адміністративного судочинства.

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Під час виступу на урочистому заході Ігор Терехов наголосив на важливості такої ініціативи для розвитку правової освіти в Україні та підкреслив символічність відкриття центру саме в Харкові.

«Харків завжди був і залишається містом, яке активно підтримує розвиток освіти та науки. Ми пишаємося тим, що маємо такі навчальні заклади, як Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, який виховує майбутніх фахівців для нашої правової системи. У таких центрах молодь може не тільки отримувати знання, а й безпосередньо взаємодіяти з правниками», - зазначив мер.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про зустріч мера Харкова Ігоря Терехова зі студентами.