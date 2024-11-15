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15.11.2024  17:33   Дмитро Колонєй

У Харкові змінить шлях курсування трамвай на Москалівці

Чому та як змінить маршрут руху трамвай та який автобус допоможе пасажирам пересуватися містом, розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


У Харкові змінить шлях курсування трамвай на Москалівці
Як повідомляє РЕДПОСТ, на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського 16 листопада 2024 року з 10:00 до 16:00 буде припинений
рух трамваїв, що пов'язано з ремонтом трамвайної колії.
 

Трамвай №27 курсуватиме так:

 
  • розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Нескорених - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - пл. Конституції - пл. Павлівська - вул. Університетська - вул. Греківська - пров. Рибасівський - вул. Гольдбергівська - вул. Москалівська - розворотне коло «Новожанове». 
 

З 10:00 до 15:00 курсуватиме тимчасовий автобус №2:

 
  • вул. Власенка, 3 - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - вул. Олега Громадського - ст. м. «Захисників України».

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Тэги:  транспорт, маршрут, харків
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