    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині ЗСУ відбиває вісім атак загарбників
15.11.2024  18:03   Дмитро Колонєй

На Харківщині ЗСУ відбиває вісім атак загарбників

Оперативна ситуація по Харківщині на вечір 15 листопада 2024 року від Генштабу ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Харківському напрямку противник намагається створювати тиск на наші підрозділи в напрямку Високої Яруги, де на даний час триває бій, також противник штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, де три атаки тривають.  
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
  • На Куп’янському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Колісниківки, Копанок та Надії. Чотири боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.  
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти, переодягнуті у форму ЗСУ, намагалися прорватися на Куп'янському напрямку.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.11 Армія На Харківщині українські захисники присікли намагання окупантів просунутися 16.11 Надзвичайні події Через ворожий удар по Харківщині постраждало троє людей (фото) 16.11 Армія На Харківському напрямку росіяни майже 400 разів обстріляли позиції ЗСУ
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 