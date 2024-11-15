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15.11.2024  19:29   Дмитро Колонєй

Чекає на суд жінка, яка поширювала видання окупантів на Харківщині

Судитимуть поштарку, яка співпрацювала з ворогом на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 51-річна ізюмська поштарка під час окупації міста свідомо та добровільно пішла на співпрацю з ворогом:
 
  • обійняла посаду «начальника отделения почтовой связи №4 Коммунального предприятия Почта Изюма».
  • надавала доручення підпорядкованим їй листоношам поширювати серед населення пропагандистські газети «Изюмский телеграфъ», «Харьков Z» та «Красная звезда», в яких містились кремлівські наративи «про освобождение Украины от нацистов и фашистов». На шпальтах цих «видань» заперечували збройну агресію рф проти України, прагнучи посіяти у суспільстві недовіру до політичного керівництва України та ЗСУ.
 
Враховуючи, що люди не мали доступу до інтернету та українських медіа в цілому, проросійські газети мали навʼязати їм думку, що Росія не є ворогом та «турбується» про український народ. 
 
Правоохоронці викрили колаборантку. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 
 
Обвинувачену судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова. Їй загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у передмісті Харкова чоловік шпигував на користь окупантів.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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