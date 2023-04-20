20.04.2023 21:31 Дмитро Колонєй
Готуємо закусочний торт із кабачків
Чудове рішення, коли хочеться оригінальної, легкої, але в той же час смачної страви.
Як пише РЕДПОСТ
, рецепт приготування дуже простий, а необхідні інгредієнти знайдуться практично в кожному холодильнику.
Закусочний торт із кабачків
Продукти:
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кабачки – 1 кг,
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помідори – 500 г,
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сир твердих сортів – 200 г,
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сметана (жирність 20%) - 300 г,
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яйця курячі – 4 шт.
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борошно пшеничне – 80 г,
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часник – 2 зубчики,
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петрушка та кріп – по кілька гілочок,
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перець чорний мелений - 1 ч.л.
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олія – 1 ч.л.,
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сіль - 1 ч.л.
Покроковий рецепт приготування
-
Кабачки вимити, відрізати хвостики, якщо потрібно, очистити шкірку.
-
Підготовлені кабачки натерти на тертці та посолити.
-
Дати їм постояти і злити сік, що виділився.
-
Додати борошно, яйця та перець.
-
Додати рубану зелень.
-
Все перемішати до однорідності. Повинно вийти тісто, як на оладки.
-
Розігріти сковороду з олією.
-
Випікати великі оладки розміром зі сковороду до рум'яності з обох боків приблизно по 3 хвилини з кожного боку.
-
Приготувати крем із сметани, перцю та натертого на дрібній тертці часнику.
-
Помідори нарізати тонкими кружальцями.
-
Сир натерти на тертці.
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Млинець викласти на тарілку.
-
Змастити кремом із сметани.
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Викласти шар помідорів.
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Посипати тертим сиром.
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Повторити всі шари, доки не закінчаться млинці.
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Зібраний торт промазати кремом з усіх боків.
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Прикрасити посипанням із зелені або сиру. Можна зробити квіточки із помідорів.
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Залишити торт для просочення у холодильнику на всю ніч (або мінімум на 3 години).
Смачного!
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