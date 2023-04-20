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20.04.2023  21:31   Дмитро Колонєй

Готуємо закусочний торт із кабачків

Чудове рішення, коли хочеться оригінальної, легкої, але в той же час смачної страви.

 
Як пише РЕДПОСТ, рецепт приготування дуже простий, а необхідні інгредієнти знайдуться практично в кожному холодильнику.

Закусочний торт із кабачків

Продукти:

 

  • кабачки  – 1 кг,
  • помідори – 500 г,
  • сир твердих сортів – 200 г,
  • сметана (жирність 20%) - 300 г,
  • яйця курячі – 4 шт.
  • борошно пшеничне – 80 г,
  • часник – 2 зубчики,
  • петрушка та кріп – по кілька гілочок,
  • перець чорний мелений - 1 ч.л.
  • олія – 1 ч.л.,
  • сіль - 1 ч.л.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Кабачки вимити, відрізати хвостики, якщо потрібно, очистити шкірку.
  2. Підготовлені кабачки натерти на тертці та посолити.
  3. Дати їм постояти і злити сік, що виділився.
  4. Додати борошно, яйця та перець.
  5. Додати рубану зелень.
  6. Все перемішати до однорідності. Повинно вийти тісто, як на оладки.
  7. Розігріти сковороду з олією.
  8. Випікати великі оладки розміром зі сковороду до рум'яності з обох боків приблизно по 3 хвилини з кожного боку.
  9. Приготувати крем із сметани, перцю та натертого на дрібній тертці часнику.
  10. Помідори нарізати тонкими кружальцями.
  11. Сир натерти на тертці.
  12. Млинець викласти на тарілку.
  13. Змастити кремом із сметани.
  14. Викласти шар помідорів.
  15. Посипати тертим сиром.
  16. Повторити всі шари, доки не закінчаться млинці.
  17. Зібраний торт промазати кремом з усіх боків.
  18. Прикрасити посипанням із зелені або сиру. Можна зробити квіточки із помідорів.
  19. Залишити торт для просочення у холодильнику на всю ніч (або мінімум на 3 години).
Смачного!
 
 
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Тэги:  рецепт, пиріг, кабачки, сир, яйця, олія, закуска
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