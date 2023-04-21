Прогноз погоди у Харкові на 21 квітня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 64%. Температура повітря +8°...+9°C (відчувається як +7°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 80%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 62%. Температура повітря +10°...+9°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
День схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає.
21 квітня кожного року відзначається Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності.
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