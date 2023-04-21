21.04.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 21 квітня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 64%. Температура повітря +8°...+9°C (відчувається як +7°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 80%. Температура повітря +10°...+11°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-східний, 6 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 62%. Температура повітря +10°...+9°C (відчувається як +8°C). Вітер північно-східний, 5 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Народні прикмети

Наші пращури примітили: якщо схід ясний, то літо буде хорошим, якщо похмуро, то літо буде поганим, а якщо туманно - бути влітку негоді, якщо буде теплий вечір і тиха ніч, літо буде спекотним і сухим.

Сонячна погода цього дня обіцяє раннє літо.

Червоні кола біля Місяця віщують грозу.



