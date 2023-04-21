21.04.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 21 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Від Овна може знадобитися надати комусь заступництво чи допомогу. Можливо, йдеться про професійну консультацію чи дружню раду, а можливо, Овну доведеться поділитися з кимось своїми знаннями, інформацією, досвідом чи зв'язками. Зірки радять Овну не шкодувати часу, витраченого на допомогу іншим. Добрі справи варті того: вони здатні підняти Овна не лише в його власних очах, а й у очах оточуючих.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Протягом дня Тельцю доведеться зіткнутися з таким прикрим явищем, як нерозуміння оточуючих. Здавалося б, справа звична, проте вона ризикує вибити Тельця з колії та відбитися на його настрої. Відчуття, що його не чують, а якщо й чують, то неправильно розуміють, чи може переслідувати Тельця весь день. Щоб позбутися цього почуття, Тельцю слід спрямувати енергію на заняття своїми особистими справами, не посвячуючи оточуючих. І наскільки можна звести спілкування до мінімуму!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки можуть отримати цікаву для них інформацію буквально з повітря: зі чуток, спостережень, випадкової розмови. У звичайний день ця інформація не викликала б їхнього інтересу, проте Близнюки зуміють максимально скористатися нею. День наділяє їх підвищеними аналітичними здібностями, що дозволяють Близнюкам по крихтах робити правильні висновки. Як справжній Шерлок Холмс, вони зуміють докопатися до суті - на благо всім і, звичайно, собі.

Рак (22 червня – 23 липня)

Чудовий день для Раків, робота якого пов'язана з грошима: бухгалтерів, фінансистів, бізнесменів. Втім, і решта Раків протягом дня, швидше за все, зіштовхнуться з необхідністю подбати про фінансову сторону своїх справ. Можливо, Раку знадобиться зайнятися підрахунками витрат або оцінити прибутковість тієї чи іншої своєї ідеї. Будь-яка діяльність, спрямована на упорядкування грошових справ, даватиметься йому особливо легко.

Лев (24 липня – 23 серпня)

День ідеальний для здійснення будь-яких самостійних планів Лева. Власний бізнес, творчість, навчання, домашні справи або будь-яка інша особиста ділянка робіт – скрізь, де Лев сам відповідає за результат, на нього чекає успіх. А ось у будь-яких справах, де йому доводиться покладатися на оточуючих або тим більше відчувати на собі їхній тиск, Леву слід приготуватися до несподіванок. На жаль, але у цих питаннях далеко не все піде гладко.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва, чия робота пов'язана з творчістю або з генерацією креативних ідей, може відчувати нестачу натхнення. Не впадайте у відчай, це тимчасове затишшя – швидше за все, вже найближчими днями ситуація зміниться. Чекати на примхливу музу Діві настільки ж марно, як і чекати біля моря погоди. Натомість їй набагато ефективніше, засукавши рукави, зайнятися поточними справами, які не вимагають для своєї реалізації жодних творчих іскор.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Протягом дня Терезам варто більше прислухатися до слів інших, ніж говорити самим. Саме з чужих думок та ідей вони почерпнуть потрібну їм інформацію. Крім того, готовність Терезів слухати може несподівано здобути їм розташування оточуючих. Іншими словами, Терезам варто тримати вуха відкритими, а рот на замку, і тоді мовчання для них справді може обернутися золотом.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки радять Скорпіонові сконцентруватися на тих справах, де він вирішує сам. Чужі поради, «мозковий штурм» і тим більше нав'язливе керівництво вибиватимуть його з колії, плачевно позначаючись на результаті. Зате якщо оточуючі дадуть йому можливість спокійно посидіти, вирішуючи поставлене перед ним завдання, Скорпіон здатний творити чудеса! Ось чому йому варто всіляко уникати бур, що бушують навколо нього, відгородившись від усіх невидимою перегородкою.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцю треба тримати себе в руках, щоб не зіпсувати стосунки з оточуючими! Своїми їдкими зауваженнями і шпильками він здатний провокувати людей на кроки у відповідь. Виною ж усьому дратівливість, яку Стрільцеві буде важко тримати під контролем, а також його критичний погляд на світ. Проте приборкати себе, проявивши дипломатичність, йому таки доведеться – якщо, звичайно, Стрільцеві небайдуже ставлення до нього близьких та друзів.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг не відрізнятиметься підвищеним терпінням: він готовий, як сірник, спалахнути з будь-якого приводу! Навколишні та й вся обстановка навколо здатні його дратувати. Зірки попереджають: напруга, що накопичилася, може змусити Козерога діяти необдумано і різко. Йому слід розслабитися, а в критичні моменти рахувати до десяти, щоб не сказати чи не зробити те, про що згодом Козеріг пошкодує.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Ситуація у справах у Водолія може різко змінитись. Якийсь проект, у якому він був цілком упевнений, може обернутися несподіваною стороною. Можливо, Водолію доведеться боротися за результат, який, як йому здавалося, вже лежить у кишені. Зірки радять Водолію поставитися до цього філософськи. Нехай не все йде так гладко, як хотілося б, але остаточні крапки над «i» ще не розставлені, а отже, все у його руках.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риб дратуватимуть практично всі, кому не пощастило опинитися на їхньому шляху! Рибам навіть може здаватися, що оточуючі навмисно виводять їх із себе. Втім, зірки кажуть, що причину дратівливості Рибам варто пошукати всередині, а не зовні. Знайшовши пару хвилин для розслаблюючої медитації та дихальної гімнастики, Риби виявлять, що світ змінився на краще як за помахом чарівної палички!



