21 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

21 квітня кожного року відзначається Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності.
Свято з’явилось у 2001 році, а у 2017 році Організація Об’єднаних Націй проголосила його міжнародним днем.
Мета свята полягає у підтримці та просуванні інноваційного мислення, розвитку творчих здібностей, сприянні підприємництву та стимулюванні розвитку науково-технічного прогресу. В цей день проводяться різноманітні заходи, які мають на меті висвітлити важливість творчості та інновацій у розвитку суспільства та економіки.
У народі вірили, що 21 квітня сонце зустрічається із місяцем. Восени, при перших морозах, два світила розходяться в різні боки: одне на схід, інше на захід, і більше не бачиться до самої весни. Зустрічаючись у Родіонов день, сонце та місяць розповідають один одному новини, а буває, що й сваряться. Якщо зустріч вийде «доброю», тобто з ясним сонцем та світлим днем, то літо буде добрим. "Худа" зустріч, яка супроводжується туманом і похмурим небом, передбачає погане літо.
Згідно з давньою традицією, вдови чи покинуті дівчата 21 квітня відпускали тугу. На зорі вони приходили до річки. Лівою рукою черпали воду, бризкали нею собі в обличчя і читали спеціальну змову від туги.
753 року до н. – згідно з переказами, в 11 календи травня (21 квітня) Ромулом засновано Рим. У наші дні в цей період у Вічному місті проводиться цікавий та барвистий фестиваль.
1519 – на узбережжі Мексики висадився іспанський конкістадор Ернан Кортес.
1816 – народилася Шарлотта Бронте, англійська письменниця («Джейн Ейр»).
1830 – народився Джеймс Стерлі, англійський винахідник велосипедів, засновник велосипедної індустрії.
1864 – народився Макс Вебер, німецький соціолог, історик, економіст, юрист, засновник сучасної соціології.
1915 – народився Ентоні Куїнн, американський актор (родом з Мексики), володар двох «Оскарів», однак гарний і в інтелектуальному кіно, і в бойовиках, і в комедіях («Дорога», «Собор Паризької Богоматері», «Блеф», « Останній кіногерой»).
1926 – народилася Єлизавета II, королева Великобританії (з 1952 року), старша дочка герцога та герцогині Йорк.
1935 – у Харкові народився Олександр Муратов – відомий режисер, сценарист, письменник та журналіст. Всього зняв 26 картин, найвідоміші – екранізація книги Володимира Бєляєва «Стара фортеця» та повісті братів Вайнерів «Гонки по вертикалі».
1947 – народився Іггі Поп, американський співак, гітарист, піаніст, композитор, лідер гурту The Stooges.
1958 – народилася Енді Макдауелл, американська фотомодель та актриса («Cекс, брехня та відео», «Чотири весілля та один похорон», «День бабака», «Гудзонський яструб»).
1960 – новою столицею Бразилії стало місто Бразиліа, зведене за чотири роки за проектом архітектора Оскара Німейра (Oscar Soares Filho Niemeyer). Цього дня всі три гілки влади республіки одночасно перенесли сюди з Ріо-де-Жанейро.
1972 – апарат американського космічного корабля «Аполлон-16», що спускається, з астронавтами Янгом і Дюком здійснив посадку на поверхню Місяця в районі кратера Декарт.
1979 – народився Джеймс МакЕвой, шотландський актор («…а в душі я танцюю», «Шекспір на новий лад. Макбет», «Особливо небезпечний», «Люди Ікс: Перший клас»).
1987 – народилася Анастасія Приходько, українська естрадна співачка.
2000 – у Броварах (Київська область) у житловий будинок влучила тактична ракета класу «Земля-Земля», яку запустили військові з полігона. Загинули кілька людей.
2009 – день Iron Maiden, присвячений виходу повнометражного документального фільму "Iron Maiden: Flight 666".
В 1805 харківський губернатор Бахтін почав боротися з давньою звичкою жителів вивозити зі своїх дворів гній і звалювати на лід замерзлих харківських річок.
Як пишуть джерела того часу, у квітні губернатор «мав нагоду переконатися, що у багатьох місцях міста після проходу снігової води опинилися промоїни, через які не можна перебратися на головних вулицях та на площі біля Миколаївської церкви, де бувають торги – великий бруд і драговина. В останньому місці топ і бруд рік у рік ставали більшими, тому що гній, що залишається від коней і волів, що стоять з возами, вже кілька років не був очищаємо і звозимо, від чого самого відбувається поганий запах, що може бути шкідливий для самого здоров'я жителів» .
Роздратований губернатор зажадав від поліції, щоб усе було очищено в тижневий термін, «інакше загрожував поліції переказом суду, а обивателям – суворим стягненням, особливо чиновним», про які Бахтін обіцяв довести до відома Його Величності.
Іван, Іларіон, Марія, Родіон, Сергій, Юлія.
День схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає.
21 квітня кожного року відзначається Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності.
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