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21.12.2022  21:52   Дмитро Колонєй

Яскравий томатний суп з гарбузом, куркою та кукурудзою

Суп з неповторним ароматом, насиченим та приємним смаком, що зігріє у зимовий день.


Фотографія з відкритих джерел
Як пише РЕДПОСТ, яскравий, ароматний та поживний суп з гарбузом, томатами та м'ясом птиці гарний у будь-яку пору року.
 

Томатний суп з гарбузом, куркою та кукурудзою

 

Продукти (на 6 порцій):

 

  • Курка (будь-які частини) - 450 г
  • Гарбуз (очищений) - 350 г
  • Картопля - 220 г
  • Помідори консервовані у с/соку - 230 г
  • Кукурудза консервована – 150 г
  • Цибуля ріпчаста - 130 г (2 шт.)
  • Морква – 100 г
  • Часник - 4 зубчики
  • Лимон (цедра) – 2 ч. ложки
  • Петрушка свіжа – 15 г
  • чебрець сушений - 1 ч. ложка
  • Перець чорний горошком – 7 шт.
  • Лавровий лист – 1 шт.
  • Сіль за смаком
  • Олія - ​​30 мл (2 ст. ложки)
  • Вода – 1,5 л
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Частини курки промиваємо та кладемо в каструлю.
  2. Одну цибулину (меншу) очищаємо та робимо зверху хрестоподібні надрізи.
  3. Два зубчики часнику очищаємо та роздавлюємо ножем. Додаємо в каструлю цибулину, зубчики часнику, лавровий лист та чорний перець горошком.
  4. Заливаємо інгредієнти водою (1,5 л), трохи підсолюємо.
  5. Доводимо до кипіння, знімаємо піну та варимо на маленькому вогні під кришкою 40-60 хвилин.
  6. Тим часом другу цибулину (80 г) та моркву очищаємо та нарізаємо маленькими кубиками.
  7. У сковороді розігріваємо олію і обсмажуємо цибулю з морквою на невеликому вогні 3-5 хвилин, до золотистості.
  8. Знімаємо з вогню.
  9. Картоплю очищаємо. Очищений гарбуз і картопля нарізаємо невеликими кубиками.
  10. Відварену курку виймаємо з каструлі, м'ясо відокремлюємо від кістки та нарізаємо невеликими шматочками. Бульйон проціджуємо.Картоплю додаємо в бульйон і варимо 7 хвилин.
  11. Гарбуз викладаємо в сковороду з цибулею та морквою та обсмажуємо 3-4 хвилини на середньому вогні.
  12. Потім додаємо до овочів чебрець, обсмажуємо 30 секунд.
  13. Після цього додаємо консервовані помідори разом із соком.
  14. Готуємо овочі ще 2-3 хвилини.
  15. У каструлю додаємо засмажку із овочів зі сковороди.
  16. Варимо суп при слабкому кипінні 7 хвилин.
  17. Потім відправляємо у суп кукурудзу.
  18. Додаємо куряче м'ясо і досолюємо до смаку. Варимо суп при слабкому кипінні ще 3-4 хвилини.
  19. З лимона знімаємо цедру, знадобиться приблизно 2 ч. ложки цедри.
  20. Подрібнюємо зелень.
  21. У суп додаємо половину подрібненої петрушки та лимонну цедру.
  22. Два зубчики часнику очищаємо, пропускаємо через прес і додаємо в каструлю.
  23. Перемішуємо. Вимикаємо вогонь та залишаємо суп постояти під кришкою 5-10 хвилин.

 

Тэги:  рецепт, суп
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