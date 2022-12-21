21.12.2022 21:52 Дмитро Колонєй
Яскравий томатний суп з гарбузом, куркою та кукурудзою
Суп з неповторним ароматом, насиченим та приємним смаком, що зігріє у зимовий день.
Фотографія з відкритих джерел
Як пише РЕДПОСТ
, яскравий, ароматний та поживний суп з гарбузом, томатами та м'ясом птиці гарний у будь-яку пору року.
Томатний суп з гарбузом, куркою та кукурудзою
Продукти (на 6 порцій):
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Курка (будь-які частини) - 450 г
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Гарбуз (очищений) - 350 г
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Картопля - 220 г
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Помідори консервовані у с/соку - 230 г
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Кукурудза консервована – 150 г
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Цибуля ріпчаста - 130 г (2 шт.)
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Морква – 100 г
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Часник - 4 зубчики
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Лимон (цедра) – 2 ч. ложки
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Петрушка свіжа – 15 г
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чебрець сушений - 1 ч. ложка
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Перець чорний горошком – 7 шт.
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Лавровий лист – 1 шт.
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Сіль за смаком
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Олія - 30 мл (2 ст. ложки)
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Вода – 1,5 л
Покроковий рецепт приготування:
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Частини курки промиваємо та кладемо в каструлю.
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Одну цибулину (меншу) очищаємо та робимо зверху хрестоподібні надрізи.
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Два зубчики часнику очищаємо та роздавлюємо ножем. Додаємо в каструлю цибулину, зубчики часнику, лавровий лист та чорний перець горошком.
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Заливаємо інгредієнти водою (1,5 л), трохи підсолюємо.
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Доводимо до кипіння, знімаємо піну та варимо на маленькому вогні під кришкою 40-60 хвилин.
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Тим часом другу цибулину (80 г) та моркву очищаємо та нарізаємо маленькими кубиками.
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У сковороді розігріваємо олію і обсмажуємо цибулю з морквою на невеликому вогні 3-5 хвилин, до золотистості.
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Знімаємо з вогню.
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Картоплю очищаємо. Очищений гарбуз і картопля нарізаємо невеликими кубиками.
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Відварену курку виймаємо з каструлі, м'ясо відокремлюємо від кістки та нарізаємо невеликими шматочками. Бульйон проціджуємо.Картоплю додаємо в бульйон і варимо 7 хвилин.
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Гарбуз викладаємо в сковороду з цибулею та морквою та обсмажуємо 3-4 хвилини на середньому вогні.
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Потім додаємо до овочів чебрець, обсмажуємо 30 секунд.
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Після цього додаємо консервовані помідори разом із соком.
-
Готуємо овочі ще 2-3 хвилини.
-
У каструлю додаємо засмажку із овочів зі сковороди.
-
Варимо суп при слабкому кипінні 7 хвилин.
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Потім відправляємо у суп кукурудзу.
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Додаємо куряче м'ясо і досолюємо до смаку. Варимо суп при слабкому кипінні ще 3-4 хвилини.
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З лимона знімаємо цедру, знадобиться приблизно 2 ч. ложки цедри.
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Подрібнюємо зелень.
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У суп додаємо половину подрібненої петрушки та лимонну цедру.
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Два зубчики часнику очищаємо, пропускаємо через прес і додаємо в каструлю.
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Перемішуємо. Вимикаємо вогонь та залишаємо суп постояти під кришкою 5-10 хвилин.
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