21.12.2022 21:24 Дмитро Колонєй

Обстріл Харківшини: масштабну пожежу гасять в Ізюмському районі

За попередніми оцінками боротьба з вогнем на Харківщині триватиме кілька днів.



Фотографія з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на сайт ХОДА, за словами начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, в Ізюмському районі триває гасіння пожежі, яка виникла на території газопереробного підприємства напередодні в результаті російського обстрілу.

Наразі співробітники регіональної ДСНС локалізували загоряння на об’єкті, продовжується його ліквідація.

«Враховуючи, що це газопереробне підприємство, є певні особливості щодо гасіння пожежі, яка там виникла. За попередніми даними рятувальників, для остаточної ліквідації займання може знадобитися кілька днів», — розповів Олег Синєгубов.

Начальник ОВА також зазначив, що ворог продовжує вчиняти спроби наступу на тих чи інших ділянках фронту, але кожного разу отримує жорстку відсіч від ЗСУ та несе втрати. В цілому, ситуація вздовж лінії зіткнення на території Харківської області контрольована.

«Останнім часом дещо гаряче на Куп’янському напрямку. Окупанти продовжують обстрілювати позиції наших військових та мирні помешкання місцевих жителів. На жаль, в тих районах перебувати небезпечно, тому закликаю всіх місцевих до добровільної евакуації, а тих, хто вже поїхав — поки що не повертатися у прифронтові райони з міркувань безпеки», — наголосив Олег Синєгубов.

Він також підкреслив, що Харківщина постійно працює над підвищенням обороноздатності, бо росіяни ані на секунду не відмовляються від злочинної ідеї захоплення території регіону.

«Ми готові до будь-якого розвитку подій на фронті та опрацьовуємо усі можливі сценарії. У нас підготовлена ешелонована оборона, яка постійно вдосконалюється, добре працює розвідка, є мотивовані та підготовлені кадри та сучасне озброєння», — наголосив начальник Харківської ОВА.