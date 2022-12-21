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21.12.2022  20:53   Василь Голосний

В Харкові відкрилась виставка "В темряві" (фото)

В Харківській Державній академії дизайну та мистецтв відкрилась виставка робіт, створених студентами вишу за час війни.

Харьков, Худпром
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

В Харкові на 300-й день війни в арт-просторі HUDPROMLOFT відкрилася виставка арт-об'єктів, відео-арту та фотографії "В темряві".
 
На виставці експонуються роботи студентів та викладачів ХДАДМ, виконані під час війни, які розповідають, що пережили студенти, представляють концепти світла і сховища, повідомляє РЕДПОСТ.
 
На виставці також присутні об'єкти з реальної обстановки, наприклад скло з Маріупольського заводу та ліжко.

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Тэги:  харьков, выставка, худпром
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