21.12.2022 20:53 Василь Голосний

В Харкові відкрилась виставка "В темряві" (фото)

В Харківській Державній академії дизайну та мистецтв відкрилась виставка робіт, створених студентами вишу за час війни.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



В Харкові на 300-й день війни в арт-просторі HUDPROMLOFT відкрилася виставка арт-об'єктів, відео-арту та фотографії "В темряві". Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТВ Харкові на 300-й день війни в арт-просторі HUDPROMLOFT відкрилася виставка арт-об'єктів, відео-арту та фотографії "В темряві".

На виставці експонуються роботи студентів та викладачів ХДАДМ, виконані під час війни, які розповідають, що пережили студенти, представляють концепти світла і сховища, повідомляє РЕДПОСТ

На виставці також присутні об'єкти з реальної обстановки, наприклад скло з Маріупольського заводу та ліжко.

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