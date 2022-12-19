19.12.2022 19:17 Дмитро Колонєй

У Харкові відкрилася виставка за участю десятків живописців, графіків та скульпторів

Митців, які взяли участь у створенні експозиції привітав мер Харкова Ігор Терехов.



Фотографія з відкритих джерел

Як повідояляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, у Будинку художника відкрилася виставка «Мистецтво крізь призму війни». За час повномасштабного вторгнення це вже четверта «жива» експозиція, тематика якої цього разу присвячена святу Різдва.

На виставці представлені арт-об'єкти понад 50 живописців, графіків, скульпторів та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва з усієї України, які відтворюють військові реалії. Доробки з колекції «Щоденник війни» для показу на виставці надав і голова Харківської організації Національної спілки художників України Віктор Ковтун.

Участь у заході взяв міський голова Ігор Терехов, який відзначив важливість фіксації художниками наслідків російської військової агресії проти України.

«Робота художників під час війни - надважлива та знакова, адже всі ваші твори обов'язково побачать майбутні покоління. І, повірте, вже зараз вони надихають наших військових та все суспільство на героїчні подвиги та добрі вчинки. Велика вам подяка за це, люди мистецтва», - підсумував Ігор Терехов