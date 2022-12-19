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19.12.2022  19:57   Дмитро Колонєй

Поліцейські влаштували свято до Дня святого Миколая для дітлахів Харкова (фото)

З нагоди свята правоохоронці відвідали малозабезпечені та патронатні родини, дитячі будинки й лікарні Харкова.

Влаштували свято до Дня Миколая для малозабезпечених дітлахів поліцейські Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, День Святого Миколая усі діти чекають з великим нетерпінням, адже це свято завжди проходить весело, яскраво і обов’язково з подарунками.
 
Влаштували свято до Дня Миколая для малозабезпечених дітлахів поліцейські Харкова
 
19 грудня 2022 року працівники територіальних підрозділів Харкова та області привітали дітей зі святом та вручили солодкі подарунки. 
 
Влаштували свято до Дня Миколая для малозабезпечених дітлахів поліцейські Харкова
 
Поліцейські попередили батьків і дітей:
  • про правила поведінки на льоду,
  • необхідність використання під час пересування в темну пору доби світловідбиваючих браслетів, наліпок тощо.
Нагадаємо, раніше ми иписали про харківських благодійників, які організували дитяче свято до Дня святого Миколая.
 
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  праздник, дети, харьков
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