19.12.2022 19:57 Дмитро Колонєй
Поліцейські влаштували свято до Дня святого Миколая для дітлахів Харкова (фото)
З нагоди свята правоохоронці відвідали малозабезпечені та патронатні родини, дитячі будинки й лікарні Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, День Святого Миколая усі діти чекають з великим нетерпінням, адже це свято завжди проходить весело, яскраво і обов’язково з подарунками.
19 грудня 2022 року працівники територіальних підрозділів Харкова та області привітали дітей зі святом та вручили солодкі подарунки.
Поліцейські попередили батьків і дітей:
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про правила поведінки на льоду,
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необхідність використання під час пересування в темну пору доби світловідбиваючих браслетів, наліпок тощо.
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