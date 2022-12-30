30.12.2022 21:00 Дмитро Колонєй

Дитяча виставка оригінальних новорічних композицій пройшла у Харкові (фото)

Експозицію виставки "Зимова феєрія" створили учні шкіл Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Міскраду, Напередодні новорічних свят у закладах освіти Індустріального району пройшла виставка новорічних композицій "Зимова феєрія". Роботи виконані як у традиційних, так і в сучасних техніках з використанням найрізноманітніших матеріалів.