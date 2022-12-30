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30.12.2022  21:00   Дмитро Колонєй

Дитяча виставка оригінальних новорічних композицій пройшла у Харкові (фото)

Експозицію виставки "Зимова феєрія" створили учні шкіл Харкова.

Відбулася дитяча виставка новорічних композицій "Зимова феєрія" у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Міскраду,  Напередодні новорічних свят  у закладах освіти Індустріального району пройшла виставка новорічних композицій "Зимова феєрія". Роботи виконані як у традиційних, так і в сучасних техніках з використанням найрізноманітніших матеріалів.

Відбулася дитяча виставка новорічних композицій "Зимова феєрія" у Харкові

Відбулася дитяча виставка новорічних композицій "Зимова феєрія" у Харкові

Відбулася дитяча виставка новорічних композицій "Зимова феєрія" у Харкові

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  дети, выставка, харьков
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