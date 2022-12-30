Дитяча виставка оригінальних новорічних композицій пройшла у Харкові (фото)

Експозицію виставки "Зимова феєрія" створили учні шкіл Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Міскраду, Напередодні новорічних свят у закладах освіти Індустріального району пройшла виставка новорічних композицій "Зимова феєрія". Роботи виконані як у традиційних, так і в сучасних техніках з використанням найрізноманітніших матеріалів.
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