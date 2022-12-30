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30.12.2022  20:32   Дмитро Колонєй

Наказував стріляти по цивільним на окружній дорозі: у Харкові судитимуть командира окупантів (фото)

У Харкові завершили спецрозслідування.

Судитимуть командира окупантів, який наказував стріляти по цивільним на окружній дорозі у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ 
 
Після вторгнення на територію України окупанти прибули до кільцевої дороги м. Харкова. Цивільним особам, які їхали на автівках цією дорогою, військові ЗС РФ наказали розвернутися та залишити вказане місце. Люди почали висловлювати своє невдоволення та просили надати їм можливість проїхати цією дорогою для виїзду у безпечну місцевість. Проте російський командир надав наказ обстрілювати машини цивільних. 
 
Декілька російських військових відмовились виконувати злочинний наказ, попросили людей залишити автівки та вийти. Мати з донькою зупинились, військовослужбовці ЗС РФ допомогли їм сховатись, проте їх побачили інші російські військові, які були готові виконувати злочинну вказівку свого командира. Вони почали стріляти по своїх та цих жінках. Внаслідок цього один військовий РФ та мати загинули, а доньці вдалось врятувати своє життя. Дівчина побігла до своєї машини та побачила російського солдата, який допомогав їй. Він з пораненням повз по землі. Вона посадила його в автівку, рятуючи власне та його життя.
 
Судитимуть командира окупантів, який наказував стріляти по цивільним на окружній дорозі у Харкові
 
Інші чоловік з жінкою, які стояли в заторі, вирішили розвернутись та поїхати, але окупанти відкрили по їх автівці вогонь. Чоловік отримав вогнепальне поранення, проте йому вдалось поїхати.
 
Крім того встановлено, що російський командир у 2008 році брав участь у війні РФ проти Грузії та «підтримував безпеку» у проведенні незаконного референдума в українському Криму.
 
Спеціальне досудове розслідування щодо російського командира завершено. Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова. 
 
 
Тэги:  агрессия россии, суд, харьков
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