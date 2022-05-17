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17.05.2022  14:25   Виталий Хиневич

Начался суд над российскими военнослужащими, которые обстреливали Харьковщину

В Полтавской области начался суд над российскими военными, которые из «Градов» обстреливали Харьковскую область.

Суд над российскими оккупантами
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укринформ».
 
Сообщается, что в Котелевском районном суде Полтавской области проходит подготовительное заседание по делу двух военнослужащих россии.
 
По данным следствия, российские военные 24 февраля 2022 года произвели артиллерийские обстрелы, в результате которых были разрушены объекты критической инфраструктуры и жилые дома в поселке городского типа Казачья Лопань Харьковского района, учебное заведение Дергачевского городского совета. 
 
Кроме этого, как сообщила прокуратура, военнослужащие пересекли границу Украины и продолжили обстрелы Харьковской области. После разгрома российской военной колонны Вооруженными силами Украины двое оккупантов были взяты в плен.
 
На данный момент обвиняемые находятся в следственном изоляторе города Днепр. В суде они участвуют в формате видеоконференции.
 
В свою очередь адвокат одного из оккупантов выступил с ходатайством о переносе судебного слушанья в закрытый режим.
 
Прокуроры в свою очередь заявили, что для этого нет оснований.
 
Кроме этого, прокуроры просили продлить срок пребывания под стражей для оккупантов. Российские военные против такого требования не выступали.
 
Однако оккупанты просили, чтобы их  дело рассматривал один судья, а не коллегия. 
 
 
Источник:   Укринформ
 Тэги:  агрессия россии, харьков, суд
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