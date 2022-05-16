16.05.2022 14:25 Виталий Хиневич

«Сам наблюдал, как уничтожают 16-этажные дома»: российский военнопленный рассказал о преступлениях (видео)

Российская реактивная артиллерия намеренно уничтожала многоэтажки в Харькове.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что командир отделения 25-й артиллерийской бригады с РФ сообщил украинской спецслужбе, что главной мишенью российских реактивных дивизионов были именно харьковские многоэтажки – враг специально стрелял по гражданским объектам.

«Ближайший к Циркунам район Харькова – Северная Салтовка, который с начала войны почти ежедневно подвергался обстрелам из вражеских РСЗО «Град» и «Ураган», имеет одну из наиболее плотных застроек. И на сегодняшний день почти каждая из 16-тиэтажек этого спального района испытала разрушения от рашистов»,- сообщили в СБУ.

Сам военнопленный утверждает, что не принимал непосредственного участия в обстреле жилых кварталов Харькова, а только следил за «выходами» своей и украинской артиллерии.

«Я сам наблюдал, как кладут 16-этажные жилые дома. Как складывают «реактивки» дома в Харькове»,- рассказал военнопленный.

Напомним, житель Харьковской области сотрудничал с оккупантами.