16.05.2022 13:55 Виталий Хиневич
Украинских абитуриентов готовят к сдаче мультипредметного теста
При помощи интернет-платформы желающие могут подготовиться к сдаче мультипредметного теста.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на «iLearn».
Сообщается, что абитуриенты имеют возможность бесплатно подготовиться к национальному мультипредметному тесту.
Для этого необходимо зарегистрироваться
на платформе iLearn. После этого, будет возможность пройти бесплатную подготовку к сдаче теста.
Первое занятие прошло 12 мая, оно доступно на YouTube канале
интернет-платформы.
Вебинар для подготовки к национальному мультипредметному тесту проведен в рамках бесплатного образовательного проекта iLearn общественным союзом «Освитория» при поддержке ЮНИСЕФ.
На следующем вебинаре расскажут, как создать мотивационное письмо, после чего начнутся ежедневные занятия по математике, украинскому языку и истории Украины.
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