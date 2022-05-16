    
Главная Новости Харькова Общество Украинских абитуриентов готовят к сдаче мультипредметного теста
16.05.2022  13:55   Виталий Хиневич

Украинских абитуриентов готовят к сдаче мультипредметного теста

При помощи интернет-платформы желающие могут подготовиться к сдаче мультипредметного теста.

Мультипредметный тест
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «iLearn».
 
Сообщается, что абитуриенты имеют возможность бесплатно подготовиться к национальному мультипредметному тесту.
 
Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе iLearn. После этого, будет возможность пройти бесплатную подготовку к сдаче теста.
 
Первое занятие прошло 12 мая, оно доступно на YouTube канале интернет-платформы.
 
Вебинар для подготовки к национальному мультипредметному тесту проведен в рамках бесплатного образовательного проекта iLearn общественным союзом «Освитория» при поддержке ЮНИСЕФ.
 
На следующем вебинаре расскажут, как создать мотивационное письмо, после чего начнутся ежедневные занятия по математике, украинскому языку и истории Украины.
 
Напомним, Национальное мультипредметное тестирование будет проходить в компьютерном формате.
 
Источник:   iLearn
 Тэги:  мультипредметный тест, консультация, образование
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.04 Образование В Харькове выпускники будут сдавать единый мультипредметный тест
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 