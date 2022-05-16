16.05.2022 13:55 Виталий Хиневич

Украинских абитуриентов готовят к сдаче мультипредметного теста

При помощи интернет-платформы желающие могут подготовиться к сдаче мультипредметного теста.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «iLearn».

Сообщается, что абитуриенты имеют возможность бесплатно подготовиться к национальному мультипредметному тесту.

Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе iLearn. После этого, будет возможность пройти бесплатную подготовку к сдаче теста.

Первое занятие прошло 12 мая, оно доступно на YouTube канале интернет-платформы.

Вебинар для подготовки к национальному мультипредметному тесту проведен в рамках бесплатного образовательного проекта iLearn общественным союзом «Освитория» при поддержке ЮНИСЕФ.

На следующем вебинаре расскажут, как создать мотивационное письмо, после чего начнутся ежедневные занятия по математике, украинскому языку и истории Украины.