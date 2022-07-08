08.07.2022 12:25 Виталий Хиневич

Начинается первый этап регистрации в дополнительной сессии НМТ

В Украине абитуриенты могут зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОН Украины.

Сообщается, что 8 июля 2022 года начинается первый этап подтверждения участия в дополнительной сессии НМТ, которая продлится до 18 июля.

Для участия в дополнительной сессии необходимо заполнить специальную форму, размещенную на информационной странице (вкладка «Подтверждение участия в НМТ»).

Второй этап подтверждения участия в дополнительной сессии продлится с 1 по 10 августа. С учетом населенного пункта, выбранного во время второго этапа подтверждения участия в НМТ, будет осуществлено распределение участников по временным экзаменационным центрам.

С 12 августа 2022 года, после прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ, участники смогут загрузить с вкладки «Место проведения» приглашение-пропуск, в котором будет указана дата, время и место проведения тестирования.