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08.07.2022  12:25   Виталий Хиневич

Начинается первый этап регистрации в дополнительной сессии НМТ

В Украине абитуриенты могут зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ.

Мультипредметное тестирование
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОН Украины.
 
Сообщается, что 8 июля 2022 года начинается первый этап подтверждения участия в дополнительной сессии НМТ, которая продлится до 18 июля.
 
Для участия в дополнительной сессии необходимо заполнить специальную форму, размещенную на информационной странице (вкладка «Подтверждение участия в НМТ»).
 
Второй этап подтверждения участия в дополнительной сессии продлится с 1 по 10 августа. С учетом населенного пункта, выбранного во время второго этапа подтверждения участия в НМТ, будет осуществлено распределение участников по временным экзаменационным центрам.
 
С 12 августа 2022 года, после прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ, участники смогут загрузить с вкладки «Место проведения» приглашение-пропуск, в котором будет указана дата, время и место проведения тестирования.
 
Напомним, украинские школьники могут посетить спортивные онлайн-секции.
 
Источник:   МОН Украины
 Тэги:  образование, мультипредметный тест
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