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08.07.2022  12:22   Рита Парфенова

В обстрелянных оккупантами водоемах Харькова нашли вредные бактерии

В зоне купания пяти водоемов Харькова и области нашли лактозоположительную кишечную палочку.


facebook.com/MNSKHARKIV

Специалисты провели очередные вирусологические исследования проб воды в местах отдыха харьковчан и жителей области, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной центр лабораторных исследований.

Мониторинг качества воды проводился в 10 местах для купания на водных объектах Харькова и Харьковской области (где не ведутся боевые действия). По результатам последних санитарно-микробиологических исследований установлено, что в пределах зоны купания 5 водоемов  пробы воды по содержанию лактозопозитивных гигиеническому нормативу (не более 5000 на литр).

Кишечную палочку нашли в воде на пляжах:

  • Безлюдовского водоема
  • Журавловского гидропарка в Харькове
  • Петренковского водоема в Харькове,
  • реки Мерла в пгт Краснокутск,
  • пруда Копань в городе Богодухов

Превышение гигиенического норматива содержания в воде лактозоположительных кишечных палочек свидетельствует о существующих рисках для здоровья населения из-за потенциальной опасности наличия в водоемах возбудителей кишечных инфекционных заболеваний. Поэтому купание в этих водоемах не рекомендуется.

Напомним, ранее в рамках проекта «Безопасное лето» сотрудники полиции и ГСЧС проводили рейды по пляжам водоемов в обстреливаемых районах Харькова, предупреждая о возможности нахождения неразорванных боеприпасов на территории отдыха и в воде.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  пляж, лабцентр, харьков
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