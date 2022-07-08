08.07.2022 12:22 Рита Парфенова

В обстрелянных оккупантами водоемах Харькова нашли вредные бактерии

В зоне купания пяти водоемов Харькова и области нашли лактозоположительную кишечную палочку.



facebook.com/MNSKHARKIV

Специалисты провели очередные вирусологические исследования проб воды в местах отдыха харьковчан и жителей области, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной центр лабораторных исследований.

Мониторинг качества воды проводился в 10 местах для купания на водных объектах Харькова и Харьковской области (где не ведутся боевые действия). По результатам последних санитарно-микробиологических исследований установлено, что в пределах зоны купания 5 водоемов пробы воды по содержанию лактозопозитивных гигиеническому нормативу (не более 5000 на литр).

Кишечную палочку нашли в воде на пляжах:

Безлюдовского водоема

Журавловского гидропарка в Харькове

Петренковского водоема в Харькове,

реки Мерла в пгт Краснокутск,

пруда Копань в городе Богодухов

Превышение гигиенического норматива содержания в воде лактозоположительных кишечных палочек свидетельствует о существующих рисках для здоровья населения из-за потенциальной опасности наличия в водоемах возбудителей кишечных инфекционных заболеваний. Поэтому купание в этих водоемах не рекомендуется.



Напомним, ранее в рамках проекта «Безопасное лето» сотрудники полиции и ГСЧС проводили рейды по пляжам водоемов в обстреливаемых районах Харькова, предупреждая о возможности нахождения неразорванных боеприпасов на территории отдыха и в воде.