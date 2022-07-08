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08.07.2022  12:05   Виталий Хиневич

В Украине завершились выплаты 6500 гривен по программе «єПідтримка»

Программа «єПідтримка», которую Правительство запустило по инициативе Президента в марте этого года, полностью реализована.

Правительство Украины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Урядовий портал.
 
Сообщается, что около 5 миллионов украинцев получили выплату в размере 6500 гривен.
 
«Совместная работа и поддержка друг друга – это формула успеха нашего государства и победы в войне. Поэтому правительство после начала полномасштабной войны максимально помогает и регионам, и громадам, и гражданам», — подчеркнул Премьер-министр Денис Шмыгаль.
 
Премьер-министр отметил, что финальная сумма всех выплат составила 30,9 млрд. гривен. В дальнейшем на карту «єПідтримка» можно будет получить доход от военных облигаций. Соответствующее решение правительство приняло во время заседания.
 
Напомним, в Украине запустят грантовые программы для перерабатывающей и ІТ-отраслей.
 
Источник:   Урядовий портал
 Тэги:  єпідтримка
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