08.07.2022 12:05 Виталий Хиневич

В Украине завершились выплаты 6500 гривен по программе «єПідтримка»

Программа «єПідтримка», которую Правительство запустило по инициативе Президента в марте этого года, полностью реализована.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Урядовий портал.

Сообщается, что около 5 миллионов украинцев получили выплату в размере 6500 гривен.

«Совместная работа и поддержка друг друга – это формула успеха нашего государства и победы в войне. Поэтому правительство после начала полномасштабной войны максимально помогает и регионам, и громадам, и гражданам», — подчеркнул Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что финальная сумма всех выплат составила 30,9 млрд. гривен. В дальнейшем на карту «єПідтримка» можно будет получить доход от военных облигаций. Соответствующее решение правительство приняло во время заседания.

Напомним, в Украине запустят грантовые программы для перерабатывающей и ІТ-отраслей.