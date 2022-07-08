В Украине завершились выплаты 6500 гривен по программе «єПідтримка»

Программа «єПідтримка», которую Правительство запустило по инициативе Президента в марте этого года, полностью реализована.
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Позаботьтесь о своем здоровье, сегодня очень высока подверженность вредным влияниям, таким как переедание, алкоголь и другие излишества.
Этот день в Харькове будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.
8 июля отмечается день Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Их союз является образцом христианского супружества.
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