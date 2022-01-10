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10.01.2022  12:55   Евгений Клочко

В Украине начали выдавать пластиковые карты для выплат за вакцинацию

С 10 января в отделениях Альфа-Банка начали выдавать физические банковские карты для выплат ковидных 1 000 гривен.

Пластиковые банковские карты для выплат за вакцинацию стали выдавать в Украине
 
Карта будет выдаваться новым клиентам, которым не было доступно оформление цифровой карты. Для этого им необходимо с паспортом и ИНН обратиться в любое отделение Альфа-Банка. Карта не персонифицированная, поэтому выдается сразу же в отделении. 
 
Однако действующие клиенты банка, у которых уже есть цифровая карта для выплат, могут получить пластиковую карту только в начале февраля, дистанционно заказав доставку по Новой почте, либо обратиться непосредственно в отделение.

Как получить 1000 гривен на пластиковую карту:

  • Оформить карту в отделении Альфа-Банка Украины. 
  • Для получения денег необходимо скачать приложение Дія и в разделе "Послуги" выбрать "єПідтримка", выслать заявку на получение средств и выбрать карту Альфа-Банка
  • После выбора карты в Дiї, 1000 гривен перечисляется сразу же на счет.
В свою очередь Monobank также начинает выдавать пластиковые банковские карты с начисленной 1000 гривен по программе єПідтримка. Об этом на своем телеграмм-канале написал сооснователь Monobank Олег Гороховский. 
 
По его словам, с 11 января клиенты Монобанка, которые оформили карту "єПідтримка", могут заказать пластик к ней с доставкой на выбранное отделение Новой Почты. 
 
"Для этого нужно в последней версии приложения зайти в свою карту «єПідтримка», выдвинуть карту свайпом влево и там в меню выбрать «Выпустить пластиковую карту». Выпуск карты бесплатный, необходимо оплатить только тариф за доставку карты Новой Почтой – 50 грн", - отметил Гороховский.
 
Ранее мы писали, сколько и на что потратили украинцы денег по программе "єПідтримка".
 
Тэги:  вакцинация, выплаты, єпідтримка, харьков
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