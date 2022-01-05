05.01.2022 14:25 Виталий Хиневич

Украинцы потратили свыше 700 миллионов гривен по программе "еПідтримка"

Больше всего жители Украины тратят деньги, полученные за вакцинацию, на покупку книг и билеты в кино.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Вести».

Отмечается, что в течение первых двух недель с момента запуска программы "еПідтримка", около 6,2 миллионов украинцев подали заявку в приложении «Дія» для получения одной тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса.

Из полученных денежных средств граждане уже смогли потратить более миллионов гривен. Таким образом, около 250 миллионов было направленно на покупку литературы, 210 миллионов на билеты в кино, 90 миллионов на пассажирские перевозки. Меньше всего украинцы тратили деньги за вакцинацию на театры и посещение спортивных комплексов.

Всего с начала действия программы "еПідтримка" вакцинированным украинцам выплатили фактически 6 миллиардов гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, как оформить получение выплаты с помощью программы «єПідтримка» .