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05.01.2022  14:03   Рита Парфенова

Гибель пешехода в Харькове: подробности от полиции

Вопрос об открытии уголовного производства по факту ДТП решается.

ДТП Харьков: насмерть сбили женщину-пешехода на Московском проспекте

Авария, в которой погибла женщина-пешеход, произошла около десяти часов утра 5 января в Индустриальном районе Харькова, передает РЕДПОСТ.

На Московском проспекте возле железнодорожной станции «Лосево» 55-летний водитель маршрутного автобуса "Богдан" сообщением "Харьков - Мариуполь" совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

От полученных травм женщина умерла на месте ДТП. Личность погибшей установлена, ею оказалась 50-летняя харьковчанка.

Следственно-оперативная группа выясняет причины и обстоятельства происшествия. Правоохранители установили родственников погибшей.

Информация о событиях зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее РЕДПОСТ публиковал видео с места ДТП. На записи виден пешеходный переход и тело женщины в двух десятках метров от него.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
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