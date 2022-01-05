05.01.2022 13:30 Виталий Хиневич

Рецидивист в Харьковской области забил до смерти сожительницу

Мужчина увидел женщину пьяной, в результате чего началась ссора.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что 3 января в поселке городского типа Песочин мужчина вернулся домой, увидел женщину в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего началась ссора.

Злоумышленник начал наносить телесные повреждения 52-летней женщине руками и ногами. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

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Кроме этого сообщается, что нападавший ранее был судим и отбывал наказание в тюрьме за схожее преступление.

Если вину мужчины докажут, ему может грозить наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, ранее Коминтерновский районный суд Харькова рассмотрел дело о нападении и ограблении пассажирки метро и двух женщин.