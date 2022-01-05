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05.01.2022  13:30   Виталий Хиневич

Рецидивист в Харьковской области забил до смерти сожительницу

Мужчина увидел женщину пьяной, в результате чего началась ссора.

Убийство Песочин
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
 
Отмечается, что 3 января в поселке городского типа Песочин мужчина вернулся домой, увидел женщину в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего началась ссора. 
 
Злоумышленник начал наносить телесные повреждения 52-летней женщине руками и ногами. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
 
 
Кроме этого сообщается, что нападавший ранее был судим и отбывал наказание в тюрьме за схожее преступление.
 
Если вину мужчины докажут, ему может грозить наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
 
Напомним, ранее Коминтерновский районный суд Харькова рассмотрел дело о нападении и ограблении пассажирки метро и двух женщин.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  криминал, убийство, харьков
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