22.12.2021 12:25 Виталий Хиневич

Напал с ножом на трех женщин: грабителю в Харькове вынесли строгий приговор

Коминтерновский районный суд Харькова рассмотрел дело о нападении и ограблении пассажирки метро и двух женщин.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Отмечается, что вечером 27 февраля 2017 года злоумышленник вместе с потерпевшей ехал в одном вагоне метро. Напротив него сидела женщина, которая в руках держала сумку и мобильный телефон. Во время остановки подвижного состава на станции метро проспект Гагарина, мужчина набросился на женщину и угрожая ей ножом приказал отдать ценные вещи.

Однако он смог завладеть лишь мобильным телефоном своей жертвы, так как пассажирка начала звать на помощь, чем и спугнула нападавшего.

После совершения грабежа мужчина покинул территорию метрополитена и в этот же день совершил еще одно нападение на прохожих женщин. Одну из них он повалил на землю и нанес ей ножевые ранения в область грудной клетки, после чего завладел ее сумкой.

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Остановить грабителя смогли прохожие. Потерпевшей во втором эпизоде была оказана своевременная медицинская помощь, в результате которой она выжила.

Во время судебного заседания преступник свою вину признал. В свою очередь суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Кроме этого, предварительное заключение вошло в основной тюремный срок из расчета один день за два.

Напомним, ранее к полицейским обратился местный житель и сообщил, что в одном из кафе обнаружил труп своей тещи . Прибыв на место преступления, сотрудники полиции обнаружили связанное окровавленное тело женщины с мешком на голове.