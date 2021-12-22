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22.12.2021  12:25   Виталий Хиневич

Напал с ножом на трех женщин: грабителю в Харькове вынесли строгий приговор

Коминтерновский районный суд Харькова рассмотрел дело о нападении и ограблении пассажирки метро и двух женщин.

Ограбление в метро
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Единый реестр судебных решений.
 
Отмечается, что вечером 27 февраля 2017 года злоумышленник вместе с потерпевшей ехал в одном  вагоне метро. Напротив него сидела женщина, которая в руках держала сумку и мобильный телефон. Во время остановки подвижного состава на станции метро проспект Гагарина, мужчина набросился на женщину и угрожая ей ножом приказал отдать ценные вещи.
 
Однако он смог завладеть лишь мобильным телефоном своей жертвы, так как пассажирка начала звать на помощь, чем и спугнула нападавшего.
 
После совершения грабежа мужчина покинул территорию метрополитена и в этот же день совершил еще одно нападение на прохожих женщин. Одну из них он повалил на землю и нанес ей ножевые ранения в область грудной клетки, после чего завладел ее сумкой. 
 
 
Остановить грабителя смогли прохожие. Потерпевшей во втором эпизоде была оказана своевременная медицинская помощь, в результате которой она выжила.
 
Во время судебного заседания преступник свою вину признал. В свою очередь суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Кроме этого, предварительное заключение вошло в основной тюремный срок из расчета один день за два.
 
Напомним, ранее  к полицейским обратился местный житель и сообщил, что в одном из кафе обнаружил труп своей тещи. Прибыв на место преступления, сотрудники полиции обнаружили связанное окровавленное тело женщины с мешком на голове.
 
Источник:   Реестр судебных решений
 Тэги:  криминал, ограбление, харьков
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